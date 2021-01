La vice-présidente Dang Thi Ngoc Thinh (droite) a décerné le titre de «Héros du travail de la période de Renouveau» à la femme-médecin du Peuple, professeure et Docteur Huynh Thi Phuong Lien. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le 19 janvier, à l'Institut central d'hygiène et d'épidémiologie, la vice-présidente de la République Dang Thi Ngoc Thinh, première vice-présidente du Conseil central d'émulation et de récompense, a décerné le titre de «Héros du travail de la période de Renouveau» à la femme-médecin du Peuple, professeure et Docteur Huynh Thi Phuong Lien, experte principale de la Sarl des vaccins et produits biologiques N°1 (VABIOTECH), relevant du ministère de la Santé, pour ses réalisations exceptionnelles dans le travail contribuant à l’édification du socialisme et la défense du pays pour la période 2009-2019.

L'Héros du travail, médecin du peuple, professeure, Docteur Huynh Thi Phuong Lien. Photo : VNA

S'exprimant lors de la cérémonie, le professeur, le Docteur Nguyen Thanh Long, ministre de la Santé, a affirmé que ce noble titre remis Huynh Thi Phuong Lien visait à reconnaître ses contributions incessantes, l’esprit de travail créatif dans la recherche scientifique pour produire des vaccins, contribuant au succès de la prévention des épidémies et à la protection de la santé des habitants.

En collaboration avec les confrères de la VABIOTECH, la professeure Huynh Thi Phuong Lien a terminé avec succès la production de vaccins contre le choléra, la typhoïde, la variole et l'encéphalite japonaise, mis en œuvre 12 projets de recherche scientifique au niveau de l'État et réalisé 112 travaux d’études publiés dans de prestigieuses revues scientifiques.

Le vaccin contre l'encéphalite japonaise de première génération qui a été produit avec succès et intégré au Programme national élargi de vaccination depuis 1997. C'est le premier vaccin du pays à être exporté à l'étranger.

Au cours de ses 53 ans de carrière (1966-2019), Huynh Thi Phuong Lien a grandement contribué à promouvoir l’industrie nationale de production de vaccins pour en faire un atout et un point brillant parmi les nombreux acquis de la médecine préventive du Vietnam.-VNA