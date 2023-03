La pop star Hoàng Thùy Linh (centre) sur scène.

Hanoï (VNA) - La chanson See Tinh (Fou d’amour) de la pop star vietnamienne Hoàng Thùy Linh a fait le buzz sur les réseaux sociaux et dans les médias. Success story à la vietnamienne.

Des vidéos de célébrités et de jeunes dansant sur le fond musical de See Tinh ont été publiées et vues en dehors du Vietnam, notamment en République de Corée et en Chine. De nombreux athlètes ont également choisi cette chanson pour exprimer leur joie pendant leurs compétitions. Le 4 février, Huynh Nhu, capitaine du Onze féminin de football vietnamien, a dansé sur le fond musical de See Tinh après avoir marqué pour son club portugais de Lank Vilaverdense.

Lors d’un match de volley-ball diffusé le 31 janvier sur la chaîne de télévision sud-coréenne KBS, la volleyeuse Lee Da-hyeon a célébré un point en dansant sur l’air de ce hit. Kim Yeon-koung, la meilleure volleyeuse sud-coréenne, a ensuite imité certains mouvements de Lee Da-hyeon. La vidéo de ces deux athlètes a été vue près de 40 millions de fois sur TikTok.

En avril 2022, Lee Seung-hoon, membre du célèbre groupe de musique K-pop Winner, a publié sur Tiktok une vidéo de lui dansant Fou d’amour, visionnée plus de 5 millions de fois. Un mois plus tard, les chanteurs sud-coréens Shindong de Super Junior et Sunwoo de The Boyz ont fait de même.

La chanson, une création du groupe DTAP, interprétée par Hoàng Thuy Linh, est également devenue populaire sur la plateforme Douyin, une version chinoise de TikTok, où des millions de personnes s’inspirent pour sortir leurs propres vidéos de danse.

See Tinh continue à se propager

L’actrice chinoise Zhu Xudan a dansé sur cet hymne dance-pop de Hoàng Thuy Linh lors d’un programme télévisé en septembre dernier. De nombreuses célébrités telles que les acteurs chinois Angelababy et Wang Yaoqing ont également dansé avec Zhu Xudan. L’air vietnamien est apparu dans plusieurs émissions de télévision populaires en Chine.

Jolin Tsai, chanteuse célèbre de Taïwan (Chine), âgée de 43 ans, a également dansé sur Fou d’amour. Elle a posté une vidéo sur Instagram début mai dernier, qui la montre en train de danser sur le hit de Hoàng Thùy Linh avec des amis, et cette vidéo a été largement partagée sur les réseaux sociaux. Beaucoup de ses fans l’ont téléchargée car ils adorent sa danse. Le responsable de la page de fans de la star taiwanaise a légendé la vidéo : “Le premier spectacle de Jolin Tsai pour la Nouvelle Année est une danse sur la chanson virale de Hoàng Thùy Linh sur la plateforme Douyin”. Surnommée la “Reine de la pop chinoise”, cette chanteuse est l’une des artistes les plus influentes de la culture pop chinoise. Elle est également considérée comme une grande figure de la musique dance-pop traditionnelle de ce pays.

La volleyeuse sud-coréenne Lee Da-hyeon danse sur le fond musical de See Tinhlors d'un match le 31 janvier. Photo : TN/CVN

La fièvre See Tinh continue à se propager sur Douyin et d’autres plateformes vidéo en Chine. Du fait de sa popularité, les médias chinois l’ont qualifiée de “super hit”. Les vidéos de personnes utilisant et dansant sur la chanson vietnamienne ont dépassé les quatre milliards de vues cumulées sur toutes les plateformes. Beaucoup de gens ont l’impression que cet air est partout récemment. Les fans l’adorent pour sa mélodie entraînante et sa chorégraphie adorable.

L’œuvre de Hoàng Thùy Linh est également tendance au Japon, en Malaisie et en Thaïlande. La chanteuse japonaise Shayne Orok l’a reprise sur YouTube et a obtenu plus d’un million de vues.

S’inspirer de la culture du delta du Mékong

Sortie en février 2022, See Tinh est le deuxième single issu du quatrième album intitulé LINK de Hoàng Thùy Linh. La musique de cet hymne dance-pop s’inspire de la culture du delta du Mékong. Actuellement, son œuvre a été visionnée 50 millions de fois sur YouTube.

L’artiste a déclaré que la chanson était imprégnée des sentiments qu’elle avait ressentis la première fois qu’elle était tombée amoureuse à l’âge de 16 ans.

“Je suis captivé par Fou d’amour, car la chanson est très accrocheuse et sa mélodie attrayante. Si vous l’écoutez ne serait-ce qu’une fois, elle vous restera en tête”, a exprimé Trân Dinh Quôc, étudiant à l’université Nguyên Tât Thành. “Je connais la chorégraphie de +See Tinh+. Je danse souvent sur cette œuvre lorsque je chante du karaoké avec des amis”, a-t-il ajouté.

“Mes amis vietnamiens et philippins aiment bien cette chanson. Je l’ai entendue par hasard sur les réseaux sociaux, et je l’ai tout de suite appréciée, et du coup je suis allée voir le clip. Je danse en suivant les mouvements de la chanteuse”, a partagé Cherry, une Philippine de 32 ans travaillant à Hô Chi Minh-Ville.

Actuellement, de nombreux clips de jeunes dansant sur Fou d’amour pullulent sur de nombreuses plateformes de réseaux sociaux, en particulier Facebook et TikTok. Elle est l’un des produits musicaux “made in Vietnam” les plus réussis de tous les temps dans la région. -CVN/VNA