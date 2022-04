Une bonne centaine d’athlètes participent au tournoi préparatoire aux SEA Games 31 . Photo: VNA

Hanoï (VNA) – La Fédération de l’athlétisme du Vietnam organise les 25 et 26 avril à Hanoï un tournoi préparatoire aux 31es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31).

Une bonne centaine athlètes participent à de nombreuses épreuves telles que 100m, 400m, 800m, 5.000m, relais 4x100m, saut en longueur, haltérophilie, lancer du disque…

C’est une occasion pour la Fédération d’évaluer les préparatifs des athlètes et les équipements de la stade nationale My Dinh où se dérouleront des épreuves de l’athlétisme des SEA Games 31 prévus en mai prochain.

Selon le Comité d’organisation, plus de 150 arbitres dont 120 vietnamiens seront attendus aux SEA Games 31 et le jury comprendra 28 experts de la Fédération de l’athlétisme d’Asie.

Les 31es Jeux d'Asie du Sud-Est un des événements sportifs les plus importants de la région, sur le thème "Pour une Asie du Sud-Est plus forte", se dérouleront du 5 au 23 mai au Vietnam.

Les SEA Games 31 comprendront 40 sports avec 526 épreuves et devront attirer environ 10.000 participants. L’événement biennal était initialement prévu pour la fin de 2021 mais reporté en raison des impacts de la pandémie.



Les compétitions se dérouleront à Hanoï et dans les provinces voisines de Bac Ninh, Hai Duong, Hai Phong, Quang Ninh, Hà Nam, Nam Dinh, Ninh Binh et Hoa Binh, Vinh Phuc, Phu Tho et Bac Giang. C'est la deuxième fois que le Vietnam accueille les SEA Games. -VNA