Michelle Bachelet Jeria, ancienne présidente du Chili, ancienne Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme et ancienne directrice exécutive de l'entité des Nations unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme (ONU-Femmes). Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Dans le cadre de sa visite de travail au Vietnam, Michelle Bachelet Jeria, ancienne présidente du Chili, ancienne Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme et ancienne directrice exécutive de l'entité des Nations unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme (ONU-Femmes), a eu le 3 avril à Hanoï une causerie avec des femmes diplomates et des étudiants vietnamiens sur le rôle des femmes dirigeantes dans les organisations multilatérales ainsi que les activités diplomatiques et sociopolitiques.





Lors de l’événement, Michelle Bachelet a insisté sur la nécessité d'un changement dans la conception des rôles des hommes et des femmes pour renforcer le rôle des femmes dans la société au niveau national et international. Selon elle, il est également nécessaire d’établir un réseau de femmes dirigeantes et cadres des organisations, agences et pays pour renforcer l'assistance mutuelle.



A cette occasion, Michelle Bachelet a encouragé les filles, quel que soit leur âge ou leur position, à faire des études, à travailler, pour poursuivre leurs rêves et aider d'autres femmes à se développer ensemble. –VNA