Hanoï, 7 novembre (VNA) - Anna Hoang, une candidate vietnamienne de 14 ans, a remporté la deuxième place au concours Miss Eco Teen International 2023 et le prix de la candidate préférée du public du concours de beauté.

Il s'agit de l'un des concours les plus prestigieux au monde pour les adolescents, créé par le Dr Amaal Rezk en 2019. Le Dr Amaal Rezk est également conseiller spécial-envoyé de l'organisation caritative IIMSAM et ambassadeur de bonne volonté de la jeunesse auprès des Nations Unies.Miss Eco Teen International 2023 met l'accent sur l'esprit de travail d'équipe, de collaboration et de solutions innovantes pour protéger l'environnement de la part de la jeune génération mondiale.L’événement de cette année rassemble 19 représentants de pays tels que l’Afrique du Sud, les Philippines, la Russie, les États-Unis, la Chine et le pays hôte, l’Égypte.La grande finale comprenait plusieurs tours : costume national, spectacle de danse de groupe, introduction nationale, robe de soirée et sélection du Top 11 pour la séance de questions-réponses. Les 5 finalistes du Top, composés d'un gagnant et de 4 finalistes, ont été sélectionnés à partir des résultats de la série de questions-réponses.En rejoignant Miss Eco Teen International 2023, Anna a été directement formée par des experts de la société de divertissement Bell Love, l'organisation qui détient les droits de la compétition au Vietnam, et notamment Bella Vu, qui a remporté le titre de Miss Eco Teen International en 2021.Sa performance pendant sept jours du concours de beauté, notamment dans les épreuves de robe de soirée et de questions-réponses, a reçu des notes élevées de la part des juges, lui permettant de surpasser les autres concurrentes du Top 11 et d'obtenir le titre de première finaliste.La représentante sud-africaine Enhle Mdakane a été couronnée Miss Eco Teen International 2023, tandis que les deuxième, troisième et quatrième finalistes ont été respectivement attribuées à des candidates d'Indonésie, des Pays-Bas et de Chine.Anna Hoang est née en 2009 au Royaume-Uni. Bien qu'ils soient nés et aient grandi à l'étranger, Anna Hoang et ses frères et sœurs ont toujours appris les valeurs culturelles vietnamiennes par leurs parents, tout en adoptant l'éducation et la culture de leur pays d'accueil.À l'âge de sept ans, elle remporte le titre de Little Miss Asia et figure dans de nombreux magazines de mode et notamment à la Semaine de la mode de Londres.Elle a été co-fondatrice de la marque de création d'ao dai (robe traditionnelle vietnamienne) pour enfants en 2019 et créatrice de la Fondation Anna.Avant de participer à Miss Eco Teen International 2023, Anna Hoang a reçu le National External Information Initiative Award pour son initiative I Love Ao Dai, I Love Vietnam. Ce projet célébrait le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Royaume-Uni.- VNA