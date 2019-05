Le projet éolien en mer de Ke Ga devrait avoir une puissance totale de 3 400 MW. (Photo d'illustration : VNA)

Hanoi, 3 mai (VNA) - La banque française Société Générale a été choisie pour être le conseiller financier de la phase initiale du projet d’énergie éolienne en mer de Ke Ga - le plus grand projet de ce type au monde à l’heure actuelle.

Un accord à cet effet a récemment été signé entre l'Enterprize Energy - l'investisseur anglais - et la Société Générale.

Le projet éolien en mer de Ke Ga devrait couvrir 2 000 km², situé à environ 20 - 50 km de la côte de la province centrale de Binh Thuan. Il devrait avoir une puissance totale de 3 400 MW.

Le PDG d'Enterprize Energy, Itan Hatton, a déclaré que sa société avait invité la Société Générale à agir en tant que conseiller stratégique dès le début du projet, afin d'aider à accélérer la fourniture d'énergie éolienne offshore à faible coût.

Allan Baker, responsable de la Société Générale, a déclaré que le projet de Ke Ga était essentiel à la transformation de la structure énergétique au Vietnam et qu'il contribuerait à faire du pays un important centre éolien offshore dans la région.

Dans le cadre de ce projet, la coentreprise pétrolière et gazière Vietnam-Russie (Vietsovpetro) et la société JSC Petroleum Equipment Assembly & Metal Structure (PVC-MS) ont été sélectionnées pour la conception et la fabrication d'installations offshore.

Pendant ce temps, Mitsubishi Vestas Offshore Wind, une joint-venture de Vetas Wind System A/S et de Mitsubishi Heavy Industries Ltd., fournira des éoliennes. -VNA