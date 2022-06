La cérémonie de remise des certificats. Photo: VNA

Thua Thien-Hue (VNA) – L’ancienne tour du peuple Cham dans la commune de Phu Dien, district de Phu Vang, province de Thua Thien Hue, a été reconnu « la première tour Cham s'enfonçant profondément sous les dunes de sable côtières à être excavée et préservée au monde » par l'Union mondiale des records (WorldKings).

Auparavant, l'Organisation des records du Vietnam (VietKings) a également reconnu cette tour en tant que la première s'enfonçant profondément sous les dunes de sable côtières à être excavée et préservée au Vietnam.

La cérémonie de remise des certificats a eu lieu le soir du 27 juin dans la province de Thua Thien-Hue, dans le cadre du Festival de Hue 2022.

En avril 2001, la tour a été découverte dans les dunes de sable côtières de la commune de Phu Dien, district de Phu Vang. Il est enfoui dans le sable à 5-7 m sous terre.

Le processus de fouille archéologique a découvert une autre fondation de tour située à côté de la tour Phu Dien et de nombreux artefacts tels que la pierre Yoni, des vases en céramique, etc. Ce sont des artefacts typiques pour le culte de l’ethnie Cham.

L'ancienne tour des Cham s à Phu Dien. Photo: VNA

Les chercheurs ont daté la tour des Cham à Phu Dien vers le 8ème siècle et l'une des premières reliques construites au Vietnam.

Avec ses valeurs historiques, le ministère de la Culture et de l'Information (aujourd'hui ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme) a décidé de inscrire en 2001 la tour des Chams à Phu Dien Cham dans la liste des monuments architecturaux et artistiques nationaux. -VNA