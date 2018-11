Hanoi (VNA) –Les décideurs et les experts réunis pour trois symposiums tenus lundi 26 novembre à Hanoi ont souligné l’importance du développement agricole et rural durable pour un Vietnam prospère.

Conférence nationale en ligne et sur les dix ans de mise en œuvre de la résolution du 7e Plénum du Comité central du Parti du 10e mandat sur l’agriculture, la paysannerie et la ruralité. Photo : VNA

Ils ont également plaidé pour la promotion des applications scientifiques et technologiques dans l’industrialisation et la modernisation agricoles et rurales, notant le potentiel d’investissement et les perspectives du marché des produits agricoles vietnamiens dans le contexte d’intégration internationale.



Ces symposiums s’insèrent dans le cadre de la conférence nationale en ligne et de l’exposition nationale sur les dix ans de mise en œuvre de la résolution du 7e Plénum du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) du 10e mandat sur l’agriculture, la paysannerie et la ruralité.



En 2017, l’agriculture représentait 15,3% du PIB du pays, en baisse de 5,1% par rapport à 2008. La proportion de main-d’œuvre agricole a diminué de 12,4%, à 40,2%; la proportion de la population rurale a diminué de 6%, à 65%, a fait savoir le membre du Comité central du PCV et vice-président permanent de la Commission économique du Comité central du PCV, Cao Duc Phat.

Vue de l’exposition nationale sur les dix ans de mise en œuvre de la résolution du 7e Plénum du Comité central du Parti du 10e mandat sur l’agriculture, la paysannerie et la ruralité. Photo : VNA

D’ici 2030, ces chiffres seraient ramenés respectivement à 10% du PIB, 25% et 55%, a-t-il poursuivi, ajoutant que cette tendance est inélutablepour toutes les nations sur le chemin vers la prospérité.



La science et la technologie ont été un moteur du développement socio-économique en général, y compris de la production agricole, a déclaré le vice-ministre des Sciences et des Technologies Pham Công Tac, indiquant que la science et la technologie sont considérées comme une solution directe à l’élévation de la productivité et de la qualité des produits agricoles.

Le vice-ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Trân Thanh Nam, a fait savoir qu’en dix ans de mise en œuvre de ladite résolution, le Vietnam a accompli de grandes réalisations en matière d’agriculture, de paysannerie et de ruralité.

Des délégués au symposium sur la promotion des applications scientifiques et technologiques dans l’industrialisation et la modernisation agricoles et rurales. Photo : VNA

La productivité et la qualité des produits agricoles ont été améliorées, contribuant à la croissance agricole de 2,66% par an au cours de la période 2008-2017 qui devrait atteindre 3,5 à 3,6% en 2018, a-t-il précisé.

Les participants ont estimé qu’il faudrait continuer à renouveler les mécanismes et politiques destinés à mobiliser davantage de ressources pour le développement agricole et rural, à attirer les investissements et à créer un environnement plus favorable aux entreprises.

Il est également nécessaire de développer et de réorganiser le marché des produits agricoles et des systèmes de distribution; d’élever la compétitivité des produits agricoles vietnamiens sur les marchés domestique et international, d’accélérer la restructuration du secteur agricole. – VNA