L'entraîneur Park Hang Seo. Photo: VNA



Séoul (VNA) – Un village vietnamien sera construit au district de Sancheong, province de Gyeongsang du Sud (lieu natal de Park Hang Seo, entraîneur de la sélection nationale de football du Vietnam), dans le but d’attirer davantage des touristes vietnamiens.

Les autorités locales devraient dépenser environ 3,39 millions de dollars pour ce projet qui va débuter ses travaux en 2021.

Selon les autorités locales, lors de son voyage dans sa ville natale plus tôt cette année, Park Hang Seo a accepté d’être l’ambassadeur d’ du district de Sancheong.

Près de la maison de Park Hang-seo, il y aura un espace d'exposition et un café de football. En outre, les autorités construiront de nombreux restaurants vietnamiens et des peintures murales représentant Park Hang Seo jouant au football lors de sa jeunesse et les destinations touristiques du Vietnam.

Les autorités espèrent que le nouveau village contribuera à stimuler l’arrivée des touristes vietnamiens en République de Corée. On estime que plus de 20 groupes de touristes vietnamiens se sont rendus à Sancheong d'avril à novembre, lorsque l'intérêt des Vietnamiens pour la République de Corée s'est accru après le succès de l'entraîneur Park Hang Seo avec le football vietnamien. -VNA