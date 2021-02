Les dix individus reçoivent le prix "Lion d'or 2020". Photo: VNA

Moscou (VNA) – Le week-end dernier, au Centre d'art et de musique de la ville russe de Saint-Pétersbourg, le Comité municipal des relations extérieures a organisé la 4e cérémonie de remise du prix "Lion d'or" dans le domaine de la coopération internationale et interrégionale.

Cette année, le prix a été décerné à dix individus représentatifs dans des domaines tels que le développement et la diffusion de la langue et de la culture russes à l'étranger, la préservation de la mémoire historique et la réalisation des projets d'investissement et de promotion du potentiel d'exportations, dont un Vietnamien

Duong Chi Kien, président du groupe Golden Age, est le seul Vietnamien qui a été honoré de recevoir le prix "Lion d'or 2020" pour avoir contribué efficacement au développement des relations extérieures de la ville avec des partenaires étrangers et régionaux et à l’attraction des investissements étrangers ; ainsi qu’avoir soutenu la construction de partenariats mutuellement avantageux avec les partenaires étrangers de grandes villes en Asie.

Le prix "Lion d'or 2020" est une reconnaissance de la contribution du groupe Golden Age aux activités des relations extérieurs de la ville de Saint-Pétersbourg. Il montre également le succès et l'intégration des entreprises vietnamiennes en Fédération de Russie. -VNA