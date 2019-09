Hanoi (VNA) – L’haltérophile vietnamien Nguyên Trân Anh Tuân a remporté mercredi 18 septembre une médaille d’argent aux Championnaux du monde d’haltérophilie 2019 (IWF 2019) à Pattaya, en Thaïlande.

Nguyên Trân Anh Tuân rafle la médaille d'argent à l'arraché dans les catégories de 55 kg au Championnat mondial d’haltérophilie 2019 en Thaïlande. Photo: VNA



Dans les catégories de 55 kg, il a terminé deuxième à l’arraché, derrière le Nord-Coréen Yun Chol Om.

Dans les catégories féminines de 45 kg, Không My Phuong a remporté la médaille d’argent à l’arraché et Vuong Thi Huyên a terminé troisième à l’épaulé-jeté.

Les Championnaux du monde d’haltérophilie 2019 se déroulent du 18 au 27 septembre, réunissant 734 hatérophiles venus de 105 pays et territoires du monde.



Le Vietnam est représenté par 7 sportifs, dont 4 hommes, à savoir Vuong Thi Huyên, Không Thi My Phuong, Hoang Thi Duyên, Pham Thi Hông Thanh, Nguyên Trân Anh Tuân, Lai Gia Thanh et Thach Kim Tuân.



Les sportifs vietnamiens sont en lice dans les catégories de 45 kg, 59 kg, 64 kg (pour femmes) et 55 kg et 61 kg (pour hommes). -VNA