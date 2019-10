Hanoi (VNA) - Le directeur général de l’Administration météorologique et hydrologique du Vietnam, Trân Hông Thai, a été nommé vice-président de la Région II de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) (Asie).

Le directeur général de l’Administration météorologique et hydrologique du Vietnam, Trân Hông Thai. Photo : VNA

Il s’agit de la première fois qu’un représentant permanent du Vietnam auprès de l’OMM a assumé ce poste. L’OMM, officiellement désignée comme institution spécialisée des Nations unies en 1951, compte 187 États membres et six territoires membres.À cette occasion, le secrétaire général de l’OMM, Petteri Talass, a félicité le Vietnam et s’est engagé à apporter une aide maximale au représentant vietnamien dans ses nouvelles fonctions pour l’intérêt commun des membres.Il a décrit cela comme une opportunité pour le secteur météorologique et hydrologique du Vietnam de renforcer ses engagements au sein de l’OMM, de renforcer sa position en Asie et de renforcer ses capacités en matière de prévention des catastrophes naturelles.La région II, composée de 35 membres, couvre une vaste étendue de l’océan Indien et une partie de l’océan Pacifique. Elle abrite un large éventail d’écosystèmes, notamment des déserts, des forêts, des rivières, des lacs et des mers.Les principaux défis pour le développement de la région incluent l’atténuation des catastrophes naturelles et environnementales, le changement et la variabilité climatiques, la gestion de l’eau, la gestion des ressources en eau, l’utilisation et la dégradation des terres, la disponibilité en énergie, la réduction de la pauvreté et la conservation de la biodiversité.Des observations météorologiques, climatiques et hydrologiques sont nécessaires pour résoudre ces problèmes, qui revêtent une importance pour le développement économique et social actuel, ainsi que pour celui des générations futures. - VNA