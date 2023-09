Photo: laodong.vn

Hanoi (VNA) - Le photographe Viet Van, du Journal Lao Dong (Travail), s'est vu attribuer le certificat d'honneur (Honorable mention) du 20e concours photographique International Photography Awards (IPA) des États-Unis pour sa série de photos "Nhip dap thoi gian" (The Pulse of Time) (Rythme du temps).

La série de photos « The Pulse of Time » comprend neuf photos en couleur reflétant la vie et des activités quotidiennes du peuple cubain dans les deux principales villes de la Vieille Havane et de Trinidad lors de la visite de l'auteur en novembre 2022.

Certaines photos de cette série ont remporté le certificat d'honneur de journalisme aux World Master of Photography Awards (en Autriche) et le troisième prix de la région de l'Asie du Sud-Est décerné par Pink Lady Food Photographer of the year (au Royaume-Uni).

International Photography Awards a attiré plus de 15 000 photos des auteurs venus de 120 pays. Le jury, composé de nombreux experts en photographie réputés des États-Unis, du Royaume-Uni, de France, d'Allemagne, d'Italie... a sélectionné les œuvres gagnantes dans de nombreuses catégories: Personnes, Vie sauvage, Nature, Publicité, Presse... pour les exposer et imprimer des livres. Les plus grandes récompenses « Photographe de l'année » et « Découverte de l'année » seront annoncées fin octobre 2023. -VNA