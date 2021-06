Hanoi (VNA) – Le président de l’Association des étudiants vietnamiens en République de Corée, Trân Thiên Quang, est devenu le seul représentant du Vietnam à rejoindre le Conseil consultatif des politiques pour les étrangers de la ville sud-coréenne de Daejeon.

Le président de l’Association des étudiants vietnamiens en République de Corée, Trân Thiên Quang. Photo : CVN

Jeune, dynamique, responsable et motivé, Trân Thiên Quang, 27 ans, est une figure bien connue de la communauté vietnamienne en République de Corée. Il est très actif dans l’organisation d’activités d’échanges visant à resserrer les liens au sein de la diaspora.Président de l’Association des étudiants vietnamien en République de Corée (VSAK) et membre du Comité central de l’Association des étudiants vietnamiens, il a récemment été nommé au Conseil consultatif des politiques pour les étrangers de la ville de Daejeon."Cette organisation est sous la gestion directe du maire. Elle a pour mission principale de conseiller les autorités municipales sur les orientations, stratégies et politiques liées aux affaires étrangères. Dans les cas nécessaires, elle doit conseiller directement le maire", a-t-il partagé.Les membres du Conseil sont au nombre de 14, dont le président venu du Népal et le vice-président de l’Ouzbékistan. Ils sont sélectionnés et recommandés directement par les organes sur la gestion des étrangers. Leur mandat, d’une durée de deux ans, a débuté le 10 juin 2021. Thiên Quang est le seul Vietnamien à y siéger. Les autres membres viennent de Chine (deux personnes), d’Inde (deux), des Philippines (deux), du Népal (un), des États-Unis (un), du Japon (un), de Russie (un) et d’Ouzbékistan (un)."Chaque année, le Conseil aura deux réunions régulières avec la ville de Daejeon afin de synthétiser nos propositions et de les partager dans l’optique de participer à l’élaboration des politiques et documents liés aux étrangers", a ajouté Thiên Quang.Le Conseil organisera également des programmes d’échange variés. Pour les étrangers, c’est une bonne opportunité de nouer des affinités avec des Sud-Coréens, d’approfondir leurs connaissances sur la culture, l’histoire et la tradition de ce pays.Kyrielle d’activités en faveur des étudiants