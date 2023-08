Hanoi (VNA) - Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Duc Hai, a reçu vendredi 4 août à Hanoi le président du Service Universitaire Mondial (WUS) Allemagne, le Dr Kambiz Ghawami.

Le vice-président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Nguyên Duc Hai (à droite) et le président du WUS Allemagne, le Dr Kambiz Ghawami. Photo: quochoi.vn

Le législateur a remercié le Dr Kambiz Ghawami pour ses sentiments, son dévouement et son soutien aux relations Vietnam-Allemagne au cours des dernières années, en particulier aux liens législatifs bilatéraux et à la connectivité entre les établissements d’enseignement au Vietnam et les partenaires allemands et internationaux.Il a félicité le président du WUS Allemagne qui est également représentant du Land allemand de Hesse pour la coordination des activités avec le Vietnam, pour ses importantes contributions à la construction et au développement de l’Université Vietnam-Allemagne, un projet phare dans les relations bilatérales.Le Vietnam attache toujours de l’importance au partenariat stratégique avec l’Allemagne, a-t-il déclaré, exprimant son espoir que le Dr Kambiz Ghawami, contribuera davantage aux relations entre le Vietnam et l’Allemagne en général, et la Hesse en particulier.Il a souligné l’échange d’expériences dans la construction d’e-parlements, la transformation numérique, le transfert scientifique et technologique et la gestion des finances et du budget, ainsi que les domaines de coopération prioritaires tels que l’éducation et la formation et la conservation et le développement du patrimoine culturel, la coopération décentralisée et les échanges entre les peuples.Pour sa part, le Dr Kambiz Ghawami s’est dit persuadé que la coopération entre les législatures du Vietnam et de la Hesse sera renforcée et se développera davantage dans les temps à venir, s’engageant à apporter davantage de contributions aux relations entre le Vietnam et l’Allemagne, en particulier la Hesse.Plus tôt, par délégation du président de la République, le ministre des Affaires étrangères Bui Thanh Son a remis le 3 août l’Ordre de l’Amitié au Dr Kambiz Ghawami, en reconnaissance de ses contributions au renforcement de l’amitié et de la coopération entre les deux pays. – VNA