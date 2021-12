Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Tran Thanh Nam, est élu président de l'Association d'amitié Vietnam-Mongolie pour le mandat 2021-2026. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Tran Thanh Nam, a été élu président de l'Association d'amitié Vietnam-Mongolie pour le mandat 2021-2026 lors du congrès de l'association tenu le 21 décembre.



Au cours du dernier mandat, l'association a maintenu son rôle de passerelle pour la coopération entre le Vietnam et la Mongolie dans les domaines de l'économie, du commerce et de la culture.



En 2020, en pleine pandémie de COVID-19, l'association a intensifié l'échange d'informations par courrier électronique et par les ambassades du Vietnam et de la Mongolie dans les deux pays respectifs.



L'association compte maintenir ses bonnes relations avec les partenaires traditionnels, tout en créant les conditions pour que la partie mongole ait un aperçu de la situation politique et socioéconomique au Vietnam.



La présidente de l'Union des organisations d'amitié du Vietnam, l'ambassadrice Nguyen Phuong Nga a exhorté l'association à utiliser les technologies de l'information, à rénover son mode de fonctionnement pour dynamiser les relations Vietnam - Mongolie.



L'ambassadeur de Mongolie au Vietnam, Jigjee Serejav, a souligné l'amitié traditionnelle entre les deux pays, affirmant que le Vietnam était un partenaire important de la Mongolie en Asie du Sud-Est.



L'ambassade de Mongolie se coordonnera activement avec l'Union des organisations d'amitié du Vietnam et l'Association d'amitié Vietnam-Mongolie dans la mise en œuvre de programmes et d'activités visant à promouvoir l'amitié et la coopération entre les deux peuples, a-t-il promis. -VNA