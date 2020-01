Hanoi, 21 janvier (VNA) - Le vice-ministre vietnamien de la Défense, le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh a reçu le 21 janvier à Hanoi l'ambassadeur de Russie au Vietnam, Konstatin Vnukov.

Le vice-ministre vietnam ien de la Défense, le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh (droite) et l'ambassadeur Konstatin Vnukov. Photo : VNA

Faisant l'éloge de nouvelles étapes du développement des relations de défense entre le Vietnam et la Russie au cours des dernières années, le général de corps d’armée Nguyen Chi Vinh a exprimé sa conviction que la prochaine visite en Russie du ministre de la Défense, le général Ngo Xuan Lich, contribuera à améliorer les relations de défense bilatérales.



À cette occasion, il a suggéré au ministère russe de la Défense de participer activement aux activités au cours de l'année 2020 de la présidence vietnamienne de l'ASEAN.



Konstatin Vnukov, pour sa part, a hautement apprécié la coopération militaire et de la technique militaire entre les deux nations avec des résultats substantiels, en particulier en matière de durabilité tropicale, de marine et de formation du personnel.



L'invité espérait qu'après la visite du général Ngo Xuan Lich, les liens de défense entre la Russie et le Vietnam seraient approfondis et efficaces.- VNA