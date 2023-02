Lors de la cérémonie de remise de la décision. Photo : VNA

Bac Ninh (VNA) - La province de Bac Ninh (Nord) a organisé une cérémonie pour recevoir la décision du Premier ministre reconnaissant un pot en bronze de la culture dongsonienne (datant du troisième ou deuxième siècle avant notre ère), conservé actuellement au Musée royale Nam Hông (ville de Tu Son) comme un trésor national.Le corps de la jarre - un produit typique de la culture Dông Son dans la région du Nord - reste pratiquement intact.Sur la base de la forme, de la technique de traitement et des motifs décoratifs, on dit qu'il date d'il y a entre 2.200 et 2.300 ans. Le pot est le seul parmi les 235 pots de la culture trouvés au Vietnam jusqu'à présent avec des motifs décoratifs d'animaux en mouvement sur son corps.