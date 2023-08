Consuls généraux de pays membres de l' ASEAN au tournoi. Photo: VNA

Ottawa (VNA) – Un tournoi de golf caritatif intitulé "Charity Golf Tournament" a été organisé le 11 août par le consulat général du Vietnam à Vancouver et les consulats généraux d’autres pays membres de l'ASEAN pour célébrer la Journée de l'ASEAN et collecter des fonds destinés à des activités sociales dans la province de la Colombie-Britannique.



En plus, l'événement a permis de recueillir des fonds pour les femmes victimes de la violence dans la localité.



Le consul général du Vietnam, Nguyen Quang Trung, a souligné l'importance de l'événement qui coïncide avec le 28e anniversaire de l'adhésion du Vietnam à l'ASEAN et le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Canada. Il a également annoncé que le Vietnam assumerait la présidence de "Charity Golf Tournament" à partir de l'année prochaine.



Depuis sa première édition jusqu’à présent, soit près de trois décennies, ce tournoi annuel a récolté environ 260.000 dollars canadiens.



Cette année, l'événement a vu la participation de 144 golfeurs. L'équipe des Philippines a remporté le premier prix et la golfeuse vietnamienne Julie Vu a été honorée pour le drive le plus droit et le plus long. -VNA