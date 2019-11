Différents types de gâteaux traditionnels à l’exposition lors de la première édition 2018. Photo : TGB/CVN

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La 2e édition du Festival de transformation des gâteaux populaires du Sud occidental aura lieu le 17 novembre dans la province de Tiên Giang, dans le delta du Mékong.



Placé sous le thème "la Saveur du Sud occidental", ce festival se déroulera au sein de l’université de Tiên Giang. Il vise à sensibiliser les visiteurs sur la préservation du patrimoine gastronomique traditionnel des provinces du delta du Mékong. Aussi il permettra de créer un espace pour stimuler la créativité des participants vis-à-vis des projets liés à la recherche et au développement des arts culinaires traditionnels de la région.



De plus, ce festival a pour vocation d’attiser l’esprit "starts-up" des jeunes et des étudiants de ladite université. Un moyen de promouvoir les différents types de gâteaux traditionnels, grâce aux modèles de commerce moderne tout en s’orientant vers un développement gastronomique sûr et durable.



Cet événement est le fruit du partenariat entre l’université de Tiên Giang et le Club d’entrepreneurs de la province de Tiên Giang basé à Hô Chi Minh-Ville (TGB). Il regroupe ses étudiants ainsi que les intéressés, les entreprises passionnées par l’art culinaire des gâteaux traditionnels de cette région à travers des concours gastronomiques. Les gâteaux qualifiés en finale seront présentés au public le 23 novembre à l’université de Tiên Giang.-CVN/VNA