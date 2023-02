Hanoi (VNA) – Le Parquet populaire de Hanoi a mis en accusation un homme sri-lankais pour "vol à l’insu du détenteur de biens" conformément à l’article 173, clause 1 du Code pénal.

Photo d’illustration : Internet

Photo d’illustration : Internet

Selon l’acte d’accusation, Aruna Rukshan Rajapakshage, 42 ans, est entré le 1er mars 2020 au Vietnam via l’aéroport international de Tân Son Nhât à Hô Chi Minh-Ville. Il s’est rendu dans de nombreuses localités à travers le pays à la recherche d’un emploi.Le 11 octobre 2022, il a erré dans les rues de l’arrondissement de Hoàn Kiêm de Hanoi dans le but de voler les biens d’autrui à des fins personnelles. Vers 20h00, en passant devant le restaurant Annam au 17 rue Hàng Muôi, dans le quartier de Ly Thai Tô, il a repéré un sac à main en cuir noir contenant 13 millions de dôngs (545 dollars). Rajapakshage s’est approprié le sac et s’est esquivé en douce.Nguyên Diêu Linh, qui est une employée du restaurant, est descendue de l’escalier du deuxième étage, a vu l’homme sortir du restaurant avec son sac et a crié au voleur.Surpris, l’homme s’est enfui et a laissé tomber le sac à mi-chemin, continuait à courir vers la rue Trân Nhât Duât, étant poursuivi par la propriétaire du sac et des passants locaux qui l’ont finalement attrapé et remis à la police du quartier de Ly Thai Tô.La jeune femme a reçu son sac et a demandé à la police locale de traiter l’affaire conformément à la réglementation. – VNA