Un séminaire scientifique international sur le bouddhisme vietnamien s'est tenu le 9 décembre à Vientiane, au Laos. Photo: VNA

Vientiane (VNA) - Un séminaire scientifique international sur le bouddhisme vietnamien s'est tenu le 9 décembre à Vientiane au Laos pour discuter de l'histoire, de la situation, et des orientations de développement du bouddhisme vietnamien.

L'événement était conjointement organisé par l’Eglise bouddhique du Vietnam (EBV), l'Institut des sciences sociales de l'Académie nationale des sciences sociales du Laos et l'Institut d'études religieuses de l'Académie des sciences sociales du Vietnam.

Dans son discours prononcé au séminaire, le vice-président et secrétaire général du Conseil d’administration de l’EBV, le vénérable Thich Duc Thien, a estimé que l'événement visait à clarifier la naissance et le développement du bouddhisme vietnamien au Laos, ses contributions à la communauté vietnamienne au Laos ainsi qu’au développement du Laos, contribuant à renforcer ainsi l'amitié spéciale entre les deux pays.

Le vice-président du Conseil d’administration de l’EBV, le vénérable Thich Bao Nghiem, a précisé que l'événement offrait une chance pour aider les Viet kieu au Laos à renforcer leur croyance religieuse.

Une trentaine d’interventions de dignitaires religieux, de chercheurs et de responsables des deux pays ont été envoyés au comité d’organisation, mettant l'accent notamment sur le rôle de l’EBV dans le développement de la communauté du bouddhisme vietnamien au Laos, sur le rôle et la valeur du bouddhisme pour la communauté vietnamienne au Laos, sur le Bouddhisme au Laos et au Vietnam dans l’œuvre d’édification et de développement du pays, et sur des difficultés heurtées par le Bouddhisme vietnamien au Laos et des solutions.

À cette occasion, le Comité central de l’EBV et le Comité national de liaison des anciens soldats et experts volontaires vietnamiens au Laos ont offert 550 cadeaux à des anciens combattants et des familles qui ont aidé des soldats et des experts volontaires vietnamiens dans le passé, ainsi que des familles bouddhiques vietnamiens et laotiens à Vientiane. -VNA