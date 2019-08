Hanoï, 30 août(VNA) - Un séminaire de consultation nationale a eu lieu le 29 août à Hanoï pour examiner la mise en œuvre des projets dans le cadre du Plan de travail pour l'Initiative d'intégration de l'ASEAN (IAI) de la troisième phase, pour la période 2016-2020.

Des participants au séminaire. Photo: VNA



Co-organisé par le ministère vietnamien des Affaires étrangères et le Secrétariat de l'ASEAN, l'événement visait à déterminer les difficultés et défis affectant l’efficacité des projets ainsi que les effets de ceux-ci et à proposer les mesures pour améliorer l’efficacité du Plan de travail pour l’IAI.

S'exprimant lors du séminaire, l'assistant du ministre des Affaires étrangères, Nguyen Van Thao, a souligné l'importance stratégique de la réduction de l'écart de développement durant le processus de l’édification de la Communauté de l'ASEAN.

Il a réitéré l’objectif de l’IAI de promouvoir un soutien mutuel au sein du bloc, de renforcer l’intégration et de réduire l’écart de développement à travers les programme de coopération au développement et d’assistance technique en faveur du Vietnam, du Laos, du Cambodge et du Myanmar.

Nguyen Van Thao a remercié six pays de l’ASEAN et leurs partenaires pour leur soutien au Vietnam, au Laos, au Cambodge et au Myanmar, et a salué les contributions importantes et actives des ministères et des organes vietnamiens aux projets du Plan de travail pour l’IAI. -VNA