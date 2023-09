Photo illustrée: VNA Photo illustrée: VNA

Hanoi (VNA) - Des produits agricoles vietnamiens et étrangers seront présentés au 23e Salon international de l'agriculture du Vietnam (AgroViet 2023), qui se tiendra du 14 au 17 septembre à Hanoi.Dans quelque 200 stands, des entreprises exposeront des produits de haute qualité provenant de 45 localités vietnamiennes et d'autres pays tels que la Chine, la République de Corée, l'Australie, la Russie et des membres de l'ASEAN.Selon Nguyen Minh Tien, directeur du Centre de promotion du commerce agricole, relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural, avec le thème de "Connexion des chaînes de valeur, développement d’une agriculture écologique et durable", le salon devrait renforcer la coopération internationale et promouvoir des produits et des marques vietnamiennes. Cela aidera les entreprises participant à exploiter davantage des marchés d'exportation, a-t-il indiqué.Des équipements et machines agricoles, de dernières avancées technologiques, seront également présentés au salon. -VNA