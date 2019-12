New York, 10 décembre (VNA) - La réalisation de l'objectif d'atteindre un million d'entreprises en 2020 est une mission viable, car le Vietnam compte aujourd'hui environ 734.000 entreprises.

Le membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam et également chef de la Commission centrale de l’Economie du PCV, Nguyen Van Binh (droite) et l'ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la mission du Vietnam auprès des Nations Unies. Photo : VNA

Le membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam et également chef de la Commission centrale de l’Economie du PCV, Nguyen Van Binh, a fait cette évaluation en se référant aux préoccupations concernant les principaux responsables de la mission permanente du Vietnam auprès des Nations Unies (ONU), lors d'une séance de travail tenue ici après la conclusion du Programme de leadership exécutif vietnamien (VELP - Vietnam Executive Leadership Program) tenu à l'Université Harvard à Boston, dans le Massachusetts.

D'autre part, Nguyen Van Binh a indiqué que le problème le plus important résidait dans la qualité et les dimensions des entreprises avant de souligner que la capacité scientifique et technologique de beaucoup était encore très limitée, ce qui rend difficile la participation aux chaînes de valeur mondiales.

Il a rendu compte du contenu important des discussions avec des spécialistes de premier plan des États-Unis à l'Université Harvard de 2 à 6 décembre, comme l'importance du développement de l'économie numérique, le développement des ressources humaines qualifiées.

Concernant le réajustement de la façon de calculer le produit intérieur brut (PIB), Nguyen Van Binh a souligné qu'avec la nouvelle méthode, environ 76.000 entreprises, qui ont été rejetées, seront incluses dans l'enquête.

Des statistiques exactes sur le PIB aideront le gouvernement à adopter des plans de développement économique adaptés à chaque période de cinq ans ou de chaque décennie.

Il a salué la stabilité de la macroéconomie en 2019, malgré les grands changements de l'économie mondiale et a souligné qu'il reste encore plusieurs tâches à accomplir, notamment le maintien de l'indépendance et de l'autonomie économique, afin de faire face aux impacts de l'étranger, et améliorer l'administration publique et soutenir le secteur privé.

Lors de la séance de travail, l'ambassadeur Dang Dinh Quy, chef de la mission du Vietnam auprès des Nations Unies, a informé Nguyen Van Binh des préparatifs de cette mission diplomatique pour l'accomplissement par le Vietnam de son rôle de membre non permanent du Conseil de sécurité de l’ONU dans le mandat 2020-2021.

Il a également annoncé les difficultés rencontrées pour assumer ce rôle, telles que la différence actuelle entre les membres permanents, qui entrave l'adoption des résolutions; la grande quantité de tâches à effectuer, soit 175% de plus par rapport à il y a 10 ans, et aussi l'espoir des autres pays que Hanoi réalisera des changements impressionnants au cours du prochain mandat.



VELP est un programme d'échange politique de haut niveau lancé en 2008 par le ministère vietnamien des Affaires étrangères et l'Université Harvard avec le concours du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). - VNA