Un rhinocéros dans le Parc national Kruger en Afrique du Sud. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Une courte vidéo publicitaire, intitulée «When I Grow Up», sera diffusée pendant six mois sur les écrans des passagers de tous les vols de Vietnam Airlines ainsi que dans les salons Premium des compagnies aériennes aux principaux aéroports du Vietnam.

Dans cette vidéo, de charmants enfants d'une école partagent leurs rêves pour leur future carrière. Un petit garçon timide se démarque, éveillant la fierté et la compassion de son public, tout en reconnaissant la grandeur de sa nation et leur rappelant son rôle dans la consommation de corne de rhinocéros.

«Quand je serai grand, je veux protéger les rhinocéros. Le Vietnam pourra alors être vraiment fier », conclut-il.

La vidéo publicitaire, créée avec le soutien de la Glen and Bobbie Ceiley Foundation, est inscrite dans le cadre d'une série d'efforts déployés par Humane Society International (HSI) pour mettre fin à la consommation de corne de rhinocéros au Vietnam et dans d'autres pays.

« Alors que nous lançons cette publicité au Vietnam, nous espérons que le plaidoyer d’un petit écolier sera accueilli avec sérieux et compassion par un public plus large dans son pays - et dans le monde entier », a déclaré HSI sur le site https://blog.humanesociety.org/. -VNA