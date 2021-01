Hanoi, 13 janvier (VNA) - Une conférence a eu lieu le 12 janvier à Hanoï pour examiner un projet visant à renforcer la capacité du Vietnam en matière de tarification foncière et de système d’information foncière basé sur VietLIS - un logiciel fournissant une assistance technique pour le développement d’un système d’information foncière polyvalent.

Photo d'illustration/VNA

Le projet, mis en œuvre par le Département général de l'administration foncière du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement (MoNRE), couvre le chef-lieu de Tu Son dans la province de Bac Ninh (Nord), l’arrondissement de Hai Chau dans la ville de Da Nang (Centre), le district de Binh Xuyen de la province septentrionale de Vinh Phuc et l’arrondissement d'O Mon dans la ville de Can Tho (delta du Mékong).

Les principaux objectifs du projet comprennent le soutien à la création d'une base de données sur les prix des terrains, ainsi que la création d'un système d'information foncière, la mise à jour du logiciel VietLIS, le transfert de technologies et la fourniture d'équipements.

S'adressant à la conférence, le vice-ministre du MoNRE, Le Minh Ngan, a déclaré que le ministère avait pour objectif de mettre en service la base de données nationale sur les terres à tous les niveaux à partir de juillet de cette année.

Il a souligné la nécessité de renouveler les activités de tarification et de gestion des terres.

Pour sa part, le directeur national de l'Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA) au Vietnam, Cho Han Deog, a déclaré que le projet avait été lancé à la suite d'un accord signé entre les deux pays en septembre 2013.

La KOICA et le Département général de l'administration foncière ont travaillé ensemble dans la gestion des terrains à bâtir de 2012 à 2015, qui se poursuit avec le projet de renforcement des capacités du Vietnam en matière d'évaluation foncière et de système d'information foncière basé sur VietLIS.

Il a déclaré que le projet applique la méthode de tarification des terres utilisée en République de Corée. Au Vietnam, il devrait permettre de faire de gros progrès dans ce domaine, contribuant au développement socio-économique et à la protection de la sécurité, a-t-il ajouté.

Selon le vice-directeur du Département général de l'administration foncière Dao Trung Chinh, le MoNRE et le département ont dirigé la mise en œuvre de diverses mesures pour accélérer le projet.

Jusqu'à présent, ont été achevés la construction d'une méthode modèle sur les procédures de tarification foncière et foncière, ainsi que la conception d'un projet de stratégie et de feuille de route pour la tarification foncière au Vietnam, ainsi qu'un système d'information foncière sur la plateforme VietLIS.

Par ailleurs, des équipements et un soutien au renforcement des capacités sur le terrain ont été fournis aux ministères et localités, a déclaré Dao Trung Chinh.- VNA