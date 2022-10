Hanoi (VNA) – Un projet mis en œuvre pendant quatre ans par Care International au Vietnam, le Comité central de l’Union des femmes vietnamiennes, le groupe Procter & Gamble a profité à plus de 1.000 femmes minoritaires dans 18 provinces, ont fait savoir lundi 17 octobre ses réalisateurs.

CARE International au Vietnam et le Comité central de l’Union des femmes vietnamiens font le point sur projet. Source : congthuong.vn

CARE International au Vietnam et le Comité central de l’Union des femmes vietnamiens font le point sur projet. Source : congthuong.vn

Le projet "Percée : Promouvoir l’inclusion financière des femmes minoritaires" les ont soutenues pour développer les moyens de subsistance par la construction et le fonctionnement de plus de 500 associations villageoises d’épargne et de crédit (VSLA).

Les groupes d’épargne sont des groupes autogérés d’une vingtaine de membres individuels d’une communauté qui se réunissent régulièrement pour économiser leur argent dans un espace sûr, accéder à de petits prêts et obtenir une assurance d’urgence.

De janvier 2018 à décembre 2019, Care a coopéré avec le groupe Procter & Gamble pour mettre en œuvre le projet dans quatre provinces montagneuses septentrionales de Hoa Binh, Son La, Diên Biên et Bac Kan. Les 260 VSLA ont été créés pour venir en aide à 5.196 femmes minoritaires.

Dans la deuxième phase du projet, de décembre 2020 à fin décembre 2021, 287 VSLA ont été créés, regroupant 4.185 femmes minoritaires. Grâce au projet, 9,35 milliards de dôngs d’épargne ont été mobilisés, accordant 2.427 prêts au service du développement des moyens de subsistance.

Au premier semestre de 2022, 269 VSLA avec 4.058 membres ont mobilisé 5,62 milliards de dông d’épargne et actroyé 1.416 prêts pour le développement des moyens de subsistance.

Ce modèle est considéré comme un point de départ pour aider les femmes minoritires à se connecter et à accéder à d’autres formes de services financiers, a fait savoir la directrice nationale de Care International au Vietnam, Lê Kim Dung.

Il fait partie d’un écosystème financier inclusif dans lequel chacun a le droit de participer et d’accéder aux services financiers, a-t-elle indiqué, ajoutant qu’il est cohérent avec les objectifs de l’Union des femmes vietnamiennes dans le processus de mise en œuvre du projet. – VNA