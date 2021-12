Hanoi (VNA) – Un projet a été officiellement lancé le 10 décembre à Hanoi dans le but de promouvoir la parentalité auprès des Vietnamiens, ainsi que le développement global des enfants locaux.

La cérémonie de lancement du projet à Hanoï le 10 décembre

La cérémonie été co-organisée par le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) au Vietnam, le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales (MoLISA), la Fondation Human Safety Net de Generali Group et la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI).

Le projet a été déployé à titre expérimental dans 27 communes des provinces de Gia Lai, Diên Biên et Kon Tum, et dans plusieurs usines à Hô Chi Minh-Ville et dans ses environs depuis 2019.

La Human Safety Net Foundation s’est engagée à fournir plus d’un million d’euros (1,12 million de dollars) au projet dans 15 villes et provinces et 40 entreprises au cours de la période 2021-2024.

Le projet devra donc bénéficier à des dizaines de milliers de parents et d’enfants, et à des millions d’autres via les plateformes numériques. Outre le soutien financier, la fondation a également prévu d’aider régulièrement le projet sous d’autres formes.

La représentante de l’UNICEF au Vietnam, Rana Flowers, et la vice-ministre du MoLISA, Nguyen Thi Ha, ont partagé leur point de vue sur le rôle important des parents dans le développement des enfants et sur la nécessité de les doter de compétences parentales. – VNA