Grands succès de Mytel au Myanmar. Photo : BTC/CVN

Hanoï (VNA) - Mytel (la marque de télécommunications de Viettel au Myanmar) a remporté avec brio la plus haute distinction des IBA Stevie Awards 2019.

Récompensé par l’or dans la catégorie "Campagne de marketing mobile de l'année", Mytel est le seul opérateur au Myanmar à avoir réalisé cet exploit digne d'un Oscar dans le monde des affaires internationales.



La campagne marketing "Secouer votre téléphone et gagner des cadeaux" de Mytel a été lancée après le lancement officiel de la marque Mytel, apportant de nouvelles expériences technologiques aux habitants du Myanmar. Les clients ont installé l'application d'auto-assistance et ont suivi le slogan à la lettre afin de recevoir des prix attrayants tels qu'un smartphone Mytel, une bourse d'études, des minutes d'appel ou pour des messages.



Les activités de communication axées sur des plates-formes mobiles sous de nombreuses formes différentes ont créé une tendance sans précédent au Myanmar. Après plus d'un mois, il y a eu un million d'abonnés et six millions de "tremblements" par jour. Le succès de la campagne est dû à la recherche minutieuse du marché, des habitudes et de la psychologie de la population du Myanmar, créant ainsi une approche différente, créant un grand boom en très peu de temps.



Zaw Min Oo, vice-président de Mytel, a déclaré : "Ce prix prestigieux est une reconnaissance des efforts de Mytel. Les réalisations de Mytel montrent que nous avons pris la bonne décision lorsque nous avons choisi notre partenaire. Viettel, qui connaît de nombreux succès dans le secteur des télécommunications, combiné à notre compréhension du marché, a créé un avantage concurrentiel pour Mytel".



Au Myanmar, Mytel est la seule entreprise de télécommunications capable de fournir un ensemble de services complet comprenant des services de téléphonie mobile, de ligne fixe, de ligne de transmission et de technologie de l'information à l'échelle nationale. Selon le plan de Mytel, il est attendu huit millions d'abonnés en 2019. Elle deviendra ainsi l'une des marques de télécommunications affichant le taux de croissance le plus élevé au Myanmar. -CVN/VNA