Hanoï (VNA) - Le gouvernement vietnamien et la Banque mondiale (BM) viennent de signer un accord de crédit d'une valeur de 221,5 millions de dollars pour soutenir la reprise du Vietnam après la pandémie de COVID-19 grâce à des réformes politiques visant à renforcer l'inclusion financière et à améliorer la résilience environnementale.

Photo:hanoimoi

"Dans l'esprit d'un partenariat à long terme, fiable et efficace, nous sommes fiers de soutenir le Vietnam à un moment où l'économie se remet du plus grand choc depuis des décennies et où tant d'incertitudes subsistent autour de la pandémie", a déclaré la directrice nationale de la Banque mondiale au Vietnam, Carolyn Turk, dans un communiqué de presse publié le 27 décembre. La gamme d'actions politiques soutenues par ce crédit créera non seulement une base solide pour la reprise immédiate post-COVID mais bénéficiera également au Vietnam à plus long terme, selon elle.

Toujours selon la BM, le crédit de 221,5 millions de dollars est une opération d'appui budgétaire qui se présente sous la forme de conditions concessionnelles pour une période de 30 ans avec un délai de grâce de cinq ans. Il encourage les réformes politiques selon deux piliers.

La directrice nationale de la Banque mondiale au Vietnam, Carolyn Turk. Photo: VNA

Le premier soutient une reprise économique inclusive en allégeant le fardeau fiscal des entreprises, en améliorant l'accès à l'aide financière des groupes vulnérables, en réduisant les écarts entre les sexes sur le lieu de travail et en promouvant l'inclusion financière.

Le deuxième contribue à l'écologisation des politiques commerciales, à l'accélération de l'adoption de l'e-administration et à l'augmentation de l'utilisation des énergies renouvelables. -VNA