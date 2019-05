L'oeuvre «Petit déjeuner de la bouchère» du photographe Viet Van vient d'être primée .

Hanoi (VNA) - Le photographe Viet Van, du journal Lao Dong (Travail), vient de remporter le troisième prix à un concours international de photos sur les aliments Pink lady food photographer of the year 2019 (Photographe culinaire rose de l'année 2019).

Son œuvre «Petit déjeuner de la bouchère» a été prise au marché Ben Thanh (à Ho Chi Minh-Ville), et a concouru dans la catégorie « aliments de rue ». Auparavant, cette photo avait remporté le 1er prix du concours photographique Master Cup aux Etats-Unis, toujours dans la catégorie « aliments ».

Le concours Pink lady food photographer of the year 2019 a attiré 9.000 clichés envoyés par des photographes de 77 pays. Le jury se composait d'experts de la Royal Photographic Society (au Royaume-Uni), le Centre international de la photographie de New York (aux Etats-Unis), de magazines et des journaux comme Daily Telegraph, Guardian News & Media, New York Times, Times… et d'experts gastronomiques. Ils ont sélectionné 170 photos et courts-métrages d'auteurs de 30 pays pour des expositions à Mall Galleries, The Mall, à Londres, du 1er au 5 mai, avant de les présenter dans plusieurs villes britanniques et européennes.

A ce jour, Viet Van a publié cinq livres, tenu neuf expositions individuelles et gagné plus de 70 prix de photographie. Il est aussi le seul photographe vietnamien dont le travail a été retenu par la société américaine Win-Initiative. -VNA