Le peintre roumain Sergiu Moise. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Une exposition d'art solo intitulée "Focus", par le peintre roumain Sergiu Moise, se tient à Hanoi, avec 30 peintures créées au cours de ses cinq dernières années de vie au Vietnam.



Moise a expérimenté des techniques de peinture traditionnelles vietnamiennes telles que laque et soie. Il a peint des images de la vie quotidienne et des portraits.



Le titre de l'exposition, Focus, est le nom de l'une de ses œuvres sur toile.



Moise a grandi à Bucarest, en Roumanie. Une fois diplômé de l’école des beaux-arts de Bucarest, il a reçu une bourse d'études et est venu au Vietnam où il a étudié pendant cinq ans à l'Université des Beaux-arts à Hanoi. Il a obtenu son diplôme en 2015. Depuis, il continue de vivre et de travailler à Hanoi.



Il s’agit de sa première exposition personnelle. Il y dévoile des œuvres réalisées ces cinq dernières années, dans une variété de styles et de techniques.



"J'ai toujours aimé essayer différentes techniques. J'ai eu l'occasion d'apprendre des techniques des beaux-arts traditionnels vietnamiens tels que la laque et la soie ainsi que la gravure. Le sujet de mes œuvres va des scènes de la vie quotidienne, dans les œuvres anciennes, à une approche plus conceptuelle dans les œuvres plus récentes", a-t-il dit.



"La technique dans laquelle je travaille le plus aujourd'hui est la peinture à l'huile, et mes sujets sont principalement des figures humaines que j'utilise pour exprimer une idée, une émotion, une pensée..."



L'exposition se tient jusqu'au 20 juillet à l'Université des Beaux-arts du Vietnam, 42 rue Yet Kieu, Hanoi. -CPV/VNA