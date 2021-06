Couverture et signets de "Chang Hoang Da - Gâu", un livre illustré consacré à la faune, disponible en anglais. Photo: Maison d’édition Kim Dong

Hanoï (VNA) – Un livre sur la faune à destination des enfants, écrit par la conservatrice Trang Nguyên, et illustré par le peintre Jeet Zdung, sortira au Royaume-Uni en septembre prochain, suite à un accord de copyright signé par la Maison d’édition Kim Dông et son partenaire, Pan MacMillan.

Le livre, intitulé en vietnamien Chang Hoang Da - Gâu (Sauver Sorya, Chang et l'ours malais - Saving Sorya, Chang and the sun bear en anglais), présente l’histoire vraie de Chang, une jeune fille, amoureuse de la nature et des animaux, et son compagnon rescapé des trafiquants, un adorable ours malais au nom de Sorya. À travers leur histoire touchante, le jeune lecteur est sensibilisé au monde sauvage et à la protection d’espèces en danger. L’ouvrage donne ainsi de nombreuses informations sur d’autres animaux en voie d’extinction.



Chang Hoang Da - Gâu comprend 120 aquarelles de Jeet Zdung. Les images sont le résultat d'une excursion de deux mois dans la nature.



Le livre de 120 pages est sorti au Vietnam en mars 2020 et les bénéfices des ventes du livre sont reversés à des projets de protection de la faune au Vietnam. Outre la Grande-Bretagne, le livre va être aussi distribué par Pan MacMillan dans cinq pays : la Chine, la Corée du Sud, la Norvège, la Turquie et les États-Unis.



"J'espère que le livre pourra toucher le cœur des lecteurs et encourager les gens à rêver et à protéger la nature et la vitalité de la Terre", a déclaré Trang, 31 ans, activiste et titulaire d'un doctorat en gestion de la biodiversité de l'université de Kent en Angleterre.



C’est en 2013 que Trang a fondé WildAct, une ONG qui se concentre sur la surveillance des marchés du commerce illégal d'espèces sauvages et propose des programmes d'éducation à la conservation aux jeunes vietnamiens. Elle a également reçu une bourse pour la conservation de la faune de l'Université de Cambridge. Pour ses actions, Trang a intégré la liste de la BBC des 100 femmes les plus inspirantes et influentes du monde.



L'artiste Jeet Zdung, de son vrai nom Nguyên Tiên Dung, est né en 1988. Il a remporté de nombreux prix pour ses illustrations, dont certaines d’entre elles furent présentées au Cartoon Festival organisé par la Délégation Wallonie - Bruxelles au Vietnam en 2012. -CVN/VNA