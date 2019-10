Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Un navire battant pavillon panaméen a sauvé deux pêcheurs vietnamiens en détresse au large de Vung Tàu, a-t-on appris du Centre de coordination des recherches et secours maritimes de la région N°3.



Le Violet 1 en route pour la Chine depuis Oman, a découvert ces deux pêcheurs à la dérive environ 230 miles marins au sud-est du cap de Vung Tàu.



Le capitaine du navire leur a prodigué des soins avant d’appeler le Centre de coordination des recherches et secours maritimes de la région N°3.



Envoyé sur place, le bateau SAR27-01 s’est porté au secours des miraculés samedi 12 octobre à 11h30 et les a transportés vers le continent. – VNA