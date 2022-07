Un musée unique sur la poterie de Bat Trang

L’ouvrage fait partie du projet de "Centre de la quintessence du village artisanal vietnamien" de la sarl de céramique Quang Vinh et de l'Association des villages de métiers de Hanoï, dans le but de développer ces villages. Le musée bénéficie d’un investissement de plus de 150 milliards de dong et devrait être mis en service en juin.