Hanoi (VNA) - Bon nombre de visiteurs de la capitale vietnamienne sont venus au marché français, tenu ce samedi 9 avril à L'Espace - Institut français de Hanoï, dans la rue Tràng Tiên. L'occasion de découvrir la gastronomie et la pâtisserie, des éléments phares de la culture française.

Au stand de la librairie française Blue Horizon. Photo : CVN



Dans le cadre de la Fête de la Francophonie, célébrée le 20 mars, L'Espace - Institut français de Hanoï a organisé un marché français à destination de tous ceux qui veulent découvrir la culture française à travers sa cuisine, ses auteurs et même… ses produits cosmétiques.



Le marché a vu la présence d'une quinzaine de stands de différents magasins.



Au stand de la Librairie française de Hanoï ont été mis en avant de nombreux ouvrages, notamment pour enfants. Les clients ont pu profiter d'une réduction sur le prix de vente. La Librairie française de Hanoï est en mesure de fournir des éditions françaises mais aussi des livres en italien, en espagnol et en allemand. Plus de 8.500 titres étaient à la disposition de la clientèle dans des domaines aussi variés que la littérature, les sciences humaines, les ouvrages d'art, la jeunesse, les B.D, les "poches", les livres pratiques, les dictionnaires, etc.



Au stand de Huong Thao’s cosmetics, on a trouvé des parfums, des savons mais aussi des produits artisanaux vietnamiens.



Ambiance amicale et chaleureuse



L'ambiance était amicale et chaleureuse. Les vendeurs, toujours souriants, étaient prêts à répondre à toutes les questions des clients pour l’utilisation des produits.



En particulier, le stand de la Maison Marou Hanoi, une chocolaterie très connue au Vietnam, a apporté de la douceur, conjuguée avec l'amer, qui sont des saveurs typiques de cette spécialité française. Fondé en 2011 par deux entrepreneurs français, le chocolat Marou compte désormais trois boutiques au Vietnam, dont deux à Hô Chi Minh-Ville et une à Hanoï. La marque cherche à fabriquer des chocolats de haute qualité, en mettant en valeur le cacao vietnamien via les techniques avancées et des recettes novatrices.



"En participant à ce marché français à L'Espace, nous voudrions promouvoir notre chocolat, confectionné avec du cacao vietnamien, dont nous sommes fiers de la qualité ainsi que de la saveur", a partagé Dinh Thi Bich, cuisinière du magasin.



En plus d'être une belle occasion de faire connaître aux habitants de Hanoï les enseignes et boutiques proposant des produits français, le marché français était également une bonne opportunité de vivre ou de revivre l'ambiance française pour ceux qui adorent ce pays occidental. - CVN/VNA