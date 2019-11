Rome, 27 novembre (VNA) – L’Association Italie-ASEAN vient de présenter à l’événement Bookcity Milano le livre "Un laboratorio di successo - Le imprese italiane in Vietnam" (Un laboratoire réussi – Les entreprises italiennes au Vietnam).

Couverture du livre. Photo: VNA

Le livre rédigé par Romeo Orlandi et Valerio Bordonaro, respectivement vice-président et directeur du bureau à Rome de ladite association, donne un aperçu de la coopération économique italo-vietnamienne et du succès des entreprises italiennes investissant au Vietnam.Dans le préface du livre, l’ancien Premier ministre italien et président de ladite association, Enrico Letta, a affirmé que 2019 marque un tournant dans les relations économiques entre les deux pays.Saluant les orientations économiques judicieuses du Vietnam, il a indiqué que le Vietnam, un aimant à investisseurs, est devenu l’une des économies les plus dynamiques de la région et joue un rôle important dans l’ASEAN.Les entreprises italiennes au Vietnam, dont une bonne centaine à Hanoi et Hô Chi Minh-Ville, voient dans ce pays aimant un partenaire prometteur, a-t-on pu lire dans ce livre.