Une zone mise en quarantaine dans la province de Hai Duong pour contenir le COVID-19. Photo : VNA

Berlin (VNA) – Le site Yahoo Nachrichten a publié un article du journaliste allemand Johannes Giesler appréciant la réponse du Vietnam au COVID-19.



“Quiconque recherche des nouvelles positives dans la lutte contre la pandémie de coronavirus pendant cette période pourrait donc se tourner vers le Vietnam”, affirme Johannes Giesler dans cet article.



Le Vietnam a réussi à sortir de la troisième vague en moins de deux mois, constate-t-il, ajoutant que le Vietnam, à travers la stratégie «ZeroCovid», dit que «la pandémie ne doit pas se poursuivre de manière contrôlée, mais plutôt y mettre fin».



Citant un article sur la page de statistiques Ourworldindata de l'Université d'Oxford, l’auteur explique qu’un système de santé fort, un gouvernement déterminé et une stratégie proactive de confinement, qui repose principalement sur des tests, la recherche des contacts et une quarantaine stricte, sont responsables du succès du Vietnam.



En outre, les Vietnamiens connaissent l'importance des mesures d'hygiène et de santé et il existe une infrastructure pour la quarantaine de masse. Au total, 10,2 millions de personnes au Vietnam avaient été mises en quarantaine au 31 décembre 2020. Près de la moitié a passé la quarantaine dans des institutions publiques.



Selon le journaliste allemand, le Vietnam a tracé une voie claire dans la lutte contre la pandémie depuis le premier jour. Il n'y a jamais eu de débats sur l'immunité collective, il n'y a pas eu de rassemblements sans masques et une distance minimale, aucun doute sur l'efficacité de la vaccination ou les mesures d'hygiène. “La troisième vague a commencé au Vietnam le 28 janvier 2021. C'est déjà fini”, conclut-il. -VNA