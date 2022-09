Captures d'écran. Photo: Thoidai

Hanoi (VNA) - La page russe Shoes Report vient de publier un article sur la croissance des exportations de chaussures du Vietnam.La page russe Shoes Report vient de publier un article intitulé "Croissance des exportations de chaussures du Vietnam", selon lequel, au cours des 7 premiers mois de 2022, les exportations vietnamiennes de chaussures ont augmenté de 13% par rapport à la même période de l'année dernière, atteignant 14 milliards de dollars.Lefaso prévoit une croissance de l'ordre de 10 à 15% des exportations de chaussures et de sacs à main cette année, atteignant 23 à 25 milliards de dollars. En 2021, les exportations nationales de ces produits ont poursuivi leur tendance à la hausse, augmentant de 4,6% en un an pour s’établir à 20,78 milliards de dollars. Les exportations de chaussures ont bondi de 6,1%, soit 17,77 milliards de dollars.Le pays a bénéficié des récents accords de libre-échange (ALE), tels que l’EVFTA entre l’UE et le Vietnam et l'accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP).Selon Shoes Report, ces dernières années, le Vietnam est devenu le plus grand centre de production de grandes marques telles que Nike, Adidas, Reebok et Puma. Selon le World Footwear Yearbook 2022, plus de 80% de la production et des exportations de l'industrie du cuir et de la chaussure sont le résultat d'investissements directs étrangers.Cependant, bien que les exportations vietnamiennes vers les États-Unis et l'UE au cours de ces 7 mois aient augmenté de 24% et 17,5% respectivement, les entreprises vietnamiennes s'inquiètent de l'impact de la hausse de l'inflation sur la demande des consommateurs. Outre la perspective d'une récession, Shoes Report a noté que la demande en Europe est également affectée par la dépréciation de l'euro face au dollar américain.- CPV/VNA