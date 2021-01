Photo : The Times of India

Hanoï (VNA) - Le Times of India a publié le 4 janvier un article expliquant pourquoi le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam jouait un rôle important dans la détermination des tendances futures de l’Asie de l’Est.

L'auteur, Rudroneel Ghosh, a estimé que le 13e Congrès national du Parti communiste du Vietnam, prévu du 25 janvier au 2 février, se déroulait à un moment crucial.

Le Vietnam a réussi à contrôler le COVID-19 avec 1.494 cas et 35 décès à ce jour et est devenu l'économie à la croissance économique la plus rapide en 2020. Le pays a également connu un excédent commercial record, selon l’article.

Il a noté que le Vietnam, en tant que président de l'ASEAN 2020, avait réussi à amener le bloc des 10 nations à affirmer que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 devrait être la base des droits et des droits souverains en Mer Orientale. Sous la présidence du Vietnam, le Partenariat régional économique global a été signé, créant le plus grand accord de libre-échange du monde.

L'article a souligné que dans un tel contexte, le 13e Congrès du Parti communiste du Vietnam aurait lieu pour élire un nouveau Comité central du Parti et attribuer les postes de direction les plus élevés, dont le président, le Premier ministre, le secrétaire général du Parti et le président de l'Assemblée nationale.

L'auteur a affirmé que l'actuel président vietnamien et secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, avait déjà fixé des plans concrets pour l'avenir. D'ici 2025, le Vietnam est sur le point de devenir un pays en développement avec une industrie orientée vers la modernité et de dépasser le niveau de revenu intermédiaire de la tranche inférieure. D'ici 2030, le pays s'efforcera de devenir un pays en développement avec une industrie moderne et un niveau de revenu intermédiaire de la tranche supérieur.

Selon l'article, les objectifs ambitieux et les réalisations dépendent beaucoup de la manière que le Vietnam prend pour parvenir à équilibrer la réforme post-pandémique et la stabilité. C’est pourquoi le prochain 13e Congrès du Parti communiste du Vietnam est si vital pour déterminer la trajectoire future du pays en mettant en place la direction et les structures appropriées. -VNA