Photo : VNA

Berlin (VNA) - Le journal allemand Junge Welt (Jeune Monde) vient de publier un article sur le déploiement de la campagne de vaccination de masse de la capitale Hanoï pour ses habitants dans le but de repousser rapidement la pandémie de COVID-19.

Dans l'article, l'auteur Stefan Kühner a souligné qu'environ 4.000 doses de vaccin anti-COVID-19 seraient administrées aux personnes chaque jour dans l'arrondissement de Hoan Kiem. La première priorité est donnée aux personnes travaillant dans les agences et bureaux à haut risque d'infection et aux travailleurs des zones industrielles. La campagne de vaccination dure de juillet de 2021 à avril de 2022. Selon les prévisions, environ 5,1 millions de personnes de 18 à 65 ans devraient se faire vacciner.

Selon l'auteur de l'article, le Vietnam a contrôlé avec succès la pandémie pendant une longue période. Cependant, depuis juin dernier, le nombre de nouvelles infections a rapidement augmenté et dépassé 100.000 cas. Les autorités de Hanoï a mis en place des mesures très drastiques pour empêcher la propagation du coronavirus. Les gens revenant des foyers épidémiques à Hanoï doivent être isolés pendant 14 jours et doivent subir au moins 3 tests de dépistage par méthode PCR. Hanoï a également installé de nombreux points de contrôle aux entrées de ville pour vérifier les véhicules entrant et sortant de la ville.

En outre, les provinces du Sud sont gravement affectées par la pandémie, en particulier Ho Chi Minh-Ville. D'après l'auteur, la question la plus importante de la vaccination de masse est d'avoir suffisamment de vaccins pour la population. Cependant, la négociation des contrats d'approvisionnement en vaccins avec les fabricants se heurte à de nombreuses difficultés. Pendant ce temps, le dispositif COVAX de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) n'a pas encore répondu aux besoins de la plupart des pays. -VNA