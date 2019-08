Moscou, 9 août (VNA) - Un jardin de la rue Borishenko, dans la ville russe de Vladivostok, a été officiellement baptisé du nom du président Ho Chi Minh.

Photo : VNA

Le jardin abrite également un monument dédié au premier président du Vietnam, réalisé par le sculpteur local Peter Chegodaev.La cérémonie d'inauguration du monument a eu lieu le 5 juillet, en présence des autorités de la ville de Vladivostok, du Consul général du Vietnam, Nguyen Hoang Viet, d'amis russes et de Vietnamiens de la province de Primorye.Cet événement coïncidait avec le 25e anniversaire de la signature du traité sur les principes de base de l'amitié entre le Vietnam et la Russie, le 10e anniversaire des relations entre Vladivostok et Ho Chi Minh-Ville, dans le cadre de l'Année de l'amitié entre le Vietnam et la Russie, ainsi que entre la Russie et le Vietnam. –VNA