Berlin (VNA) - Un incendie s’est déclaré jeudi 4 juillet dans un marché vietnamien à Berlin, en Allemagne, sans faire de victimes.

Les pompiers sont venus en nombre pour circonscrire le sinistre. Photo : VNA

Les services de secours locaux auraient été appelés à intervenir pour un incendie de l’entrepôt du Centre commercial Dông Xuân, aux environs de 12h00 (heure locale).Environ 50 véhicules d’incendie, deux grandes échelles et 200 pompiers et de nombreux policiers ont été déployés sur le site pour maîtriser le sinistre.Selon des informations préliminaires, le feu est parti dans l’un des nombreux conteneurs placés à côté d’un grand entrepôt, qui contient des chaussures, des cosmétiques, des vêtements et des produits chimiques.Les flammes ont détruit l’entrepôt sans faire de victimes. La principale zone commerciale à proximité n’est pas touchée par l’incendie, dont la cause n’a pas encore été déterminée.Des représentants de l’ambassade du Vietnam en Allemagne se sont rendus aussitôt sur place pour soutenir les commerçants vietnamiens et travailler avec la direction du Centre commercial Dông Xuân.Actuellement, la circulation est restreinte à proximité du lieu de l’incendie, alors qu’il est recommandé aux résidents dans les environs de garder leurs fenêtres fermées. – VNA