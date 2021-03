L’accusé Tran Nguyen Chuan. Photo : VNA

Dak Lak (VNA) - Le 19 mars, le Tribunal populaire de la province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre) a condamné Tran Nguyen Chuan à 6,5 ans de prison pour « actes visant à renverser l'administration du peuple », selon l’article 109 du Code pénal de 2015.

En 2017, Tran Nguyen Chuan (né en 1967, domicilié dans la ville de Buon Ma Thuot, province de Dak Lak) avait participé à un référendum pour élire Dao Minh Quan, chef de l’organisation réactionnaire « Chinh phu quoc gia Viet Nam lam thoi » (gouvernement national provisoire du Vietnam), en tant que « président de la troisième République du Vietnam ». Il avait fait une demande pour participer volontairement à cette organisation réactionnaire.

De juin 2018 à mars 2020, Tran Nguyen Chuan avait participé à des réunions en ligne sur l'application Free Conferencecall (FCC) gérée par l'organisation « Chinh phu quoc gia Viet Nam lam thoi ». Il avait envoyé des informations personnelles pour demander l’adhésion aux « Quan luc Viet Nam Cong hoa » (Forces armées de la République du Vietnam) et à « Lien doan hau due de III Viet Nam Cong hoa » (Ligue des descendants de la troisième République du Vietnam).

En outre, Tran Nguyen Chuan avait publié et partagé de nombreux articles et vidéos appelant les gens à participer à l'organisation « Chinh phu quoc gia Viet Nam lam thoi ». Il avait déformé des informations, des politiques du Parti et des lois de l’Etat, diffamé les dirigeants du Parti et de l'État à différentes époques, promu l’image de Dao Minh Quan et les actes hostiles de l’organisation « Chinh phu quoc gia Viet Nam lam thoi ». -VNA