Hanoi (VNA) - Après l’appel récent au don de sang pour pallier à la pénurie pendant l’épidémie, au cours de ce dernier week-end, le nombre de volontaires aux points de don de sang à Hô Chi Minh-Ville a rapidement augmenté.

De nombreuses personnes ont donné leur sang au Centre de collecte de don de sang du district de Tân Binh.

Très tôt le matin, des centaines de personnes font déjà la queue au Centre de collecte de don de sang de Hô Chi Minh-Ville pour participer à l’opération. Parmi eux, nombreux sont ceux qui ont fait de nombreux dons comme Duong Chi Công. Il a déclaré : "Je sais que beaucoup de personnes ont peur de la contamination causée par le coronavirus, donc ils boudent ce centre public. Mais je suis en bonne santé, il n’y a donc pas de raisons d’avoir peur. Le don de sang aide les autres. C'est une bonne chose à faire".



Nguyên Thê Dông Phong, quant à lui, a partagé : "En raison de l'épidémie de coronavirus, les réserves des banques de sang s'épuisent rapidement. Parallèlement, les étudiants sont presque tous partis en vacances pour éviter l'épidémie, ils ne peuvent ainsi pas donner leur sang, j'ai donc dû activement encourager mes deux amis à aller donner leur sang".



Selon le Centre de collecte de don de sang de la ville, la quantité de sang collectée a commencé à augmenter au cours du week-end dernier et continue d’augmenter à ce jour dans tous les points de don à travers la ville.



Trân Thi Nhu Tô, directrice du Centre humanitaire de don de sang de Hô Chi Minh-Ville a déclaré : "Face au nombre croissant de donneurs de sang, notre personnel a dû mettre en place les dispositions les plus optimales pour les accueillir".



Phu Chi Dung, directeur de l'hôpital de transfusion sanguine et d'hématologie de Hô Chi Minh-Ville, a informé : "Dans tous les points de collecte de don de sang, nous ferons faire des examens pour tous les donneurs, s’ils sont en bonne santé et qu’ils n’ont pas de symptômes d’épidémiologie, alors nous accepterons leur sang".



Pendant cette période, l'Hôpital municipal d'hématologie et toutes les adresses de dons de sang du Centre humanitaire continueront de recevoir les donneurs pour compléter le stockage en prévision d’autres urgences ou autres maladies.- CVN/VNA