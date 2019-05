Cérémonie de signature du partenariat stratégique entre Vingroup et le groupe sud-coréen SK le 16 mai. Photo : vnexpress.net

Hanoi (VNA) – SK, l'un des plus grands groupes sud-coréens, présent dans les secteurs de la chimie, de l'industrie, des télécommunications, de la finance, de la construction et de l'hôtellerie va investir un milliard de dollars au groupe vietnamien Vingroup pour accroitre sa présence au marché vietnamien.

Selon le correspondant de l’Agence vietnamienne d’Information (VNA en abréviation anglaise), le groupe SK a signé le 16 mai un accord sur l'acquisition de 6,1% des actions de Vingroup. Le groupe sud-coréen recherchera des opportunités commerciales au Vietnam, notamment des investissements dans de nouvelles activités, le développement d'infrastructures et des fusions et acquisitions.

Fondée en 1993, Vingroup est la première société privée vietnamienne cotée en valeur de marché, investissant dans divers secteurs allant du développement immobilier à l’industrie automobile.

La vente de Vingroup au premier trimestre de 2019 a atteint 925 millions de dollars.

L'accord est la dernière étape d'une série d'efforts déployés par SK à l'étranger ces dernières années.

En août 2018, les cinq filiales du groupe, parmi lesquelles SK Holdings Co. et SK Innovation Co., ont créé au Vietnam une entité commune, SK South Asia Investment Pte.Ltd, afin d'exploiter pleinement les opportunités prometteuses sur le marché de l'Asie du Sud-Est.

Le groupe SK a acquis 9,5% des actions du groupe Masan, 2e plus grand conglomérat du Vietnam pour un montant de 470 millions de dollars. -VNA