Conférence de presse sur le GEFE 2022. Photo: congthuong.vn



Hanoï (VNA) - Le "Green Economy Forum & Exhibition (GEFE) 2022" (Forum et Exposition sur l’Economie verte) aura lieu du 28 au 30 novembre au THISO SkyHall à Ho Chi Minh-Ville.



C’est ce qu’a annoncé le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Do Thang Hai, lors d’une conférence de presse sur cet événement qui sera organisé par la Chambre de Commerce Européenne au Vietnam (EuroCham Vietnam) et le Département de promotion du Commerce du ministère vietnamien.



Selon Do Thang Hai, l’exposition sur l’économie verte présentera des technologies de pointe, des produits de haute qualité, des initiatives et des modèles d'économie verte, d'économie circulaire d'entreprises européennes et vietnamiennes.



En outre, le Forum et les débats dans le cadre de l'exposition seront la base pour renforcer la coopération entre des entreprises européennes et vietnamiennes, contribuant à promouvoir une économie vietnamienne verte et durable grâce au partage d'initiatives, d'idées et au transfert de technologies.



La séance plénière aura lieu le premier jour du GEFE 2022, pour discuter des politiques de développement durable, des plans énergétiques nationaux et de la gestion des risques climatiques.



Lors de la conférence de presse, le Département de promotion du commerce a signé un protocole d’accord avec EuroCham sur la coopération dans la promotion du commerce et de l’investissement.



De plus, EuroCham travaille avec Schoolab pour lancer un Laboratoire d'innovation durable au GEFE 2022. En conséquence, les étudiants des meilleures universités d'Asie et d'Europe collaboreront avec les entreprises pour proposer des solutions aux problèmes réels des entreprises, de l'environnement et de la société.-VNA