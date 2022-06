Vientiane (VNA) - Un forum reliant les entreprises et les entrepreneurs vietnamiens au Laos et en Thaïlande s’est tenu mardi 14 juin à Vientiane, visant à renforcer leur coopération pour le développement des trois pays.

Les entreprises vietnamiennes au Laos et en Thaïlande échangent des protocoles de coopération commerciale signés lors du forum. Photo: VNA

S’adressant à plus de 100 entrepreneurs et représentants d’entreprises, l’ambassadeur du Vietnam au Laos Nguyên Ba Hung et l’ambassadeur du Vietnam en Thaïlande Phan Chi Thanh ont exprimé leur conviction que grâce à ce forum, les liens économiques entre le Vietnam, le Laos et la Thaïlande seront renforcés car les entreprises vietnamiennes seront soutenues pour s’engager davantage dans les secteurs de l’investissement et du commerce dans les pays voisins.En outre, les relations entre les entreprises au Laos et en Thaïlande, y compris celles de l’Association des entreprises vietnamiennes pour la coopération et l’investissement au Laos et l’Association des entreprises Vietnam-Thaïlande, seront renforcées et le rôle de ces associations dans le soutien et la mise en relation des entreprises et des citoyens vietnamiens dans les deux pays seront promus, selon les diplomates.L’ambassadeur Nguyên Ba Hung a indiqué que comme les gouvernements du Vietnam et du Laos s’efforcent de renforcer la connectivité des infrastructures alors que la Thaïlande et le Laos s’efforcent d’utiliser la ligne ferroviaire Laos-Chine, de nombreuses opportunités s’ouvriront aux entreprises dans les années à venir.Le diplomate a appelés les entreprises à élaborer des plans pour saisir les opportunités et coopérer les unes avec les autres pour se développer et atteindre le niveau régional.Pour sa part, l’ambassadeur Phan Chi Thanh a déclaré que le forum offre une bonne opportunité pour les entreprises vietnamiennes au Laos et en Thaïlande de se connecter et de former des chaînes de production régionales pour s’entraider pour un développement commun.Les ambassadeurs ont également promis que les ambassades du Vietnam au Laos et en Thaïlande se tiendraient aux côtés des deux associations pour favoriser la coopération des communautés vietnamiennes et contribuer au développement des trois pays.Lors du forum, les deux associations ont signé un protocole d’accord de coopération. Leurs entreprises membres ont également signé six accords de partenariat commercial. – VNA