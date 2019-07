Le forum sur les droits des enfants à Thanh Hoa. Photo: VNA



Thanh Hoa (VNA) - Un forum sur les droits des enfants a eu lieu le 4 juillet dans la province centrale de Thanh Hoa, avec la participation des responsables de services et secteurs locaux et de 200 élèves représentant les 900.000 enfants de la province.



Cet événement a été organisé conjointement par le Service provincial du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, de l’organisation World Vision International (WVI) au Vietnam et des organes concernés.

Le forum est une des activités en vue d'améliorer les connaissances de toute la société sur les droits des enfants. Il a proposé des mesures pour lutter contre la violence sur les enfants, prévenir la noyade et assurer la mise en œuvre des droits des enfants pauvres dans la province.

Lors de l’événement, 64 enfants divisés en quatre groupes ont présenté la situation en termes de violence, de maltraitance, d'accidents, etc.

Lors d’un dialogue direct avec les responsables locaux, ils ont également adressé les messages suivants : Conjuguer les efforts pour les enfants pauvres et d'ethnies minoritaires, prévenir les fléaux sociaux, tous les enfants ont l’accès à l’éducation et savent nager pour prévenir les noyades...

Ensuite, les responsables locaux ont avancé des mesures pour stimuler les localités, familles et écoles dans la protection, les soins, l’éducation, la prévention et la lutte contre les violences et abus sexuel ainsi que la prévention de la noyade.

S'exprimant lors de l'événement, le vice-président du Comité populaire provincial, Pham Dang Quyen, a demandé aux secteurs concernés de réviser les programmes d'action en faveur des enfants pour la période 2019-2020, de sensibiliser à la loi sur les enfants qui vise à prévenir la violence et la maltraitance, contribuant à l’édification d'un environnement sain, sûr et convivial en leur faveur.



S'agissant de la prévention des noyades, les secteurs concernés ont proposé au gouvernement et au ministère de l'Éducation et de la Formation d'introduire rapidement des cours de natation dans les programmes scolaires.

"Œuvrer ensemble en faveur des enfants démunis et ceux issus des ethnies minoritaires ; prévenir et lutter contre la noyade chez les enfants, la violence et les abus sexuels", tel est également le thème du Mois d'action pour les enfants 2019, lancé le 25 mai dans la ville de Thanh Hoa.

Le Mois d'action pour les enfants a lieu chaque année en juin afin de promouvoir le mouvement "Tous les citoyens soignent, éduquent et protègent les enfants" ; de sensibiliser organes, organisations, établissements, familles et individus à la mise en œuvre des politiques, programmes, plans, projets en leur faveur.

Pendant ce mois, de nombreuses activités significatives ont été organisées telles que campagnes de communication sur la prévention et la lutte contre la noyade, les violences et abus sexuels, la mobilisation d’aides en faveur des enfants pauvres et de ceux issus d'ethnies minoritaires, etc. -VNA